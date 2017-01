EL ALCAZAR- Una vivienda sufrió pérdidas totales al incendiarse el sábado alrededor de las 22:00, en el barrio Unido, en la zona urbana de esta localidad. La casa que se redujo a cenizas es madera, con techo de zinc y cartón, y se incendió por motivos que los peritos de la Policía investigan, mientras su propietaria, una mujer mayor de edad, no estaba en su interior. Tampoco estaban ninguno de sus hijos, por lo cual no hubo heridos. En el lugar efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Garuhapé, trabajaron intensamente para sofocar las llamas, pero no pudieron evitar pérdidas totales.