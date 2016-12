JOVEN VIOLADA APORTO DATOS PARA AVANZAR CON LA CAUSA

PUERTO RICO- Cuando aún no hay detenidos, la menor de 17 años que la semana pasada denunció haber sido abusada en un terreno baldío de la calle Vuelta de Obligado de esta localidad, declaró ante la Justicia y, si bien no logró aportar rasgos para identificar a sus victimarios, brindó detalles del dramático momento en el que fue ahorcada y asfixiada para consumar la violación. Con la asistencia de los peritos en cámara Gesell, la denunciante relató lo sucedido y facilitó datos para la investigación que encabeza el juez Correccional y de Menores, Osvaldo Rubén Lunge, quien subroga en el juzgado de Instrucción. El testimonio de la joven fue coincidente con los estudios forenses respecto a las lesiones en el cuello. Se corresponde a que fue sujetada con una soga o elemento similar, que no sólo laceró la piel, también le ocasionó un principio de asfixia o ahogamiento, que le fue impuesto para inmovilizarla, mientras era violada.

Según lo que narró la menor, fue arrastrada con la cuerda al cuello hacia dentro del terreno por dos personas, a las que no pudo verle el rostro y aportar a una descripción de sospecha. La falta de oxígeno por la opresión le provocó hemorragias en los ojos, lesiones que fueron indicadas en los primeros informes. Esto confirma para los investigadores que el ataque no fue cometido por una sola persona.

El abuso fue cometido aproximadamente a las 4:00 del sábado 26 de noviembre pasado, cuando la víctima salía de una fiesta realizada en un club ubicado en José María Suanno y Vuelta de Obligado, a escasos cien metros de la céntrica avenida San Martín, en pleno centro de la ciudad.

La adolescente dijo que se había retirado del baile porque se iba a encontrar con un amigo con el que había dialogado minutos antes vía mensajes de texto. Según su relato, caminó poco más de cien metros sobre calle Suanno y fue sorprendida por dos varones, a los que no pudo reconocer, pero que no tuvieron contemplación alguna. Sólo demostraron un nivel extremo de violencia para someterla y lastimarla.

También destacó que, apenas pudo escapar, volvió al club donde se realizaba el festejo y le pidió socorro a una amiga para, horas más tarde, junto a sus padres, realizar la denuncia a la Comisaría de la Mujer.

Volver