EL EX INTENDENTE DE EL SOBERBIO, COLECO KRYSVZUK, QUEDO LIBRE A LA ESPERA DEL JUICIO ORAL

PUERTO RICO- El ex intendente de El Soberbio, Alberto “Coleco” Krysvzuk, recuperó hoy al mediodía su libertad, cuando asomó a la calle sobre la que da la puerta principal de la Unidad Penal VII, con asiento en el barrio San Francisco de esta ciudad, donde estaba alojado desde mediados del año pasado. La medida se concretó por disposición del juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, quien hizo lugar a un pedido de la defensa del ex alcalce, que solicitó la liberación del imputado por el tiempo transcurrido desde que se le dictó la prisión preventiva: dos años y 35 días. El abogado Daniel Braunstein argumentó que nadie puede pasar más de dos años preso sin sentencia. Así, Krysvzuk esperará el juicio oral en libertad. En diciembre del año pasado el fiscal Andrés Cáceres realizó el requerimiento de elevación a debate, tras el cierre de la etapa de instrucción. En tal requerimiento, dejó afuera el delito de asociación ilícita, el más grave y con el de mayor pena, que pesaba sobre el ex jefe comunal. Entonces, el juez de instrucción Casco remitió el expediente al Tribunal Penal de Oberá, pero aclarando que no estaba de acuerdo con la modificación a la calificación que había hecho la Fiscalía. En el TP obereño, la fiscal Estela Salguero coincidió con el juez Casco: sostuvo que Coleco debe ser juzgado por “asociación ilícita”.

El ex alcalde recuperó hoy su libertad luego de haber cumplido dos años tras las rejas. Si se mantiene la asociación ilícita y se lo sindica como jefe de la misma, la pena mínima es de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.



En octubre del año pasado, “Coleco” fue notificado de la falta de mérito en otra de las causas penales en su contra por “estafa y otros fraudes en perjuicio de la administración pública” por pago de jubilaciones “truchas”, pero todavía debe explicar el destino de fondos públicos desaparecidos en su gestión, en especial los que debió usar para construir pozos perforados en la Colonia Chafariz.



“Coleco” estaba detenido desde el 2 de enero del 2015, cuando se entregó tras protagonizar una cinematográfica fuga en medio de un tiroteo, y permanecer nueve meses prófugo.

