FALLECIO GUIDO RAUBER, MULTIFACETICO VECINO DE PUERTO RICO

PUERTO RICO - El multifacético vecino de esta ciudad, Guido Rauber, falleció ayer. Nacido en Puerto Rico el 22 de octubre de 1935, Rauber fue el primer egresado universitario de esta localidad. Fue alumno de los colegios San Alberto Mago de Puerto Rico y Roque González de Posadas (primera promoción); odontólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en 1959 y luego doctorado en Alemania. SE casó hace 47 años con Gladys Mabel Guida, con quien tuvieron a Guido (h), egresado como médico de la misma universidad que su padre y radicado en Córdoba. Guido Rauber fue hijo del ex intendente José Alejo Rauber; hermano, entre otros, del ex intendente Efren Rauber; del ex diputado nacional, ex secretario de estado de la provincia y prestigioso médico, Cleto Rauber. Asimismo fue presidente del Concejo Deliberante, con el regreso de la Democracia, en 1983; y de las cooperativas Aguas Puras y Luz y Fuerza. Mentor de que, luego de Santa Fe, Puerto Rico fuera la segunda ciudad del país en agregar flúor a su agua potable distribuida por red; y de la instalación del sistema de televisión por cable en esta localidad, así como impulsor de la conformación de la cooperativa Miscoopgas y de su ubicación en esta localidad, entre otras gestiones a favor de la comunidad. Se acogió a una jubilación ordinaria como responsable de estadísticas de la Subsecretaría de Estado para la Prevención de Adicciones. Falleció ayer a los 81 años, luego de escribir libros históricos en los últimos años -junto a Lenor Kuhn, ambos en la foto-, dejando una surco que la comunidad no valoró en toda su magnitud.