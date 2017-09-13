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CATORCE LISTAS COMPITEN POR TRES CARGOS EN EL CONCEJO

Miércoles, 13 de Septiembre de 2017 11:29 | Escrito por Rolando Medina | PDF | Imprimir | E-mail
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PUERTO RICO- Un total de catorce listas de candidatos fueron oficializados por el Tribunal Electoral, para las elecciones generales del 22 de octubre, en la que los ciudadanos de esta localidad deberán elegir a tres concejales, en reemplazo de Mirta Klauck y Erni Vogel, por el Frente Renovador; y de Osvaldo Gillij, de Cambiemos, quienes cumplen sus mandatos de cuatro años. Así, 84 ciudadanos se postulan para cubrir esos tres cargos en el Poder Legislativo local. Al mismo tiempo, el empresario Héctor Schuller y el periodista Daniel Monges, se postulan como diputados provinciales. El primero es el séptimo integrante de la lista del puertista Frente Popular, mientras que el comunicador es décimo candidato de la nómina del Partido Agrario y Social, que conduce el diputado Héctor ‘Cacho’ Bárbaro. Vea la nómina completa de candidatos a concejales…

 

Lema: CAMBIEMOS

Sublema: CAMBIANDO JUNTOS

1 IRSCHICK CHRISTIAN ENRIQUE

2 HILLEBRAND MARIA ESTER

3 MADALON ALFREDO RODOLFO

1 KNOLL CRISTINA ELIZABETH

2 GUZMAN MONICA ADRIANA

3 BASTARRECHEA PAULA AMALIA

Sublema: JUNTOS PODEMOS

1 CENTENO OSCAR ALFREDO

2 BRAUN ELSA JOSEFINA

3 GOMEZ AUSDERAU FELIX MARIO

1 ALEGRE GUSTAVO NORBERTO

2 RAMBO LORENA BEATRIZ

3 NOBS EDUARDO

Sublema: VAMOS JUNTOS

1 TECHEIRA JAVIER ERNESTO

2 HOLONVESKI MONICA VANESA DE LOS ANGELES

3 LOPEZ FRANCISCO

1 AQUINO RAMON ISIDRO

2 REIS SANDRA LORENA

3 VILLALBA BLANCA ESTER

Lema: AVANCEMOS

Sublema AVANCEMOS

1 PEÑA DORA ELIZABETH

2 CARDOZO SERGIO DAVID

3 RAUBER INGRID

1 CARDOZO CAMILA VERONICA

2 SEEWALD JUAN CARLOS

Lema: FRENTE RENOVADOR

Sublema CON TODOS PARA CRECER

1 BAUMGRATZ MARCELO JOSE

2 SALGUERO MYRIAM BEATRIZ

3 OLIVERA CESAR JAVIER "FILI"

4 SCHMEDEQUE PAOLA SOLEDAD

5 SAUCEDO AGUIRRE MARCELO JAVIER

6 RIOS GRACIELA ELISA

Sublema DIGNIDAD CIUDADANA

1 ZARZA NARCISO OSVALDO

2 NUÑEZ FRANCISCA "PAQUITA"

3 LITTER SERGIO ADRIAN "EL COLO"

1 CACERES MARTINA CIPRIANA

2 SUAREZ JOSE ALEJANDRO

3 SALINA RAMONA ESTELA

Sublema RENOVACION CIUDADANA

1 RIOS CRISTIAN FABIAN "KOKI"

2 BARRETO NORMA EDITH

3 ZIMMERLI CHRISTIAN ALBERTO

1 MENDOZA NANCY LORENA

2 GRAEF JUAN CARLOS "JUANCHO"

3 SANABRIA NATALIA ELISABET

Sublema: UNIDOS ESTA BUENO

1 KOTH CARLOS GUSTAVO "CARLITOS"

2 CHRISTEN CARMEN IVONNE

3 ALARCON LUIS ADOLFO "LUICHO"

1 HECK JORGE MARTIN

2 DONEL MARIA ROSA

3 PORTILLO PEDRO ROLANDO

Lema: FRENTE POPULAR

Sublema: CUENTO CON VOS

1 SCHULLER MARCIA SAMANTA

2 WELTER MIGUEL EDUARDO

3 NEDEL YAMILA FLORENCIA

1 NUÑEZ LUISINA ELIZABET

2 CUBA CLAUDIA VALERIA

3 VAZQUEZ MONICA LILIANA

Sublema: UNION POPULAR

1 KLAUCK WILIBALDO "WILLY"

2 GONZALEZ MARIA TEOFILA "CHIQUI"

3 ALLES JUAN OSCAR

1 URBINA CESAR GABRIEL

2 KLAUCK CLAUDIA VIOLETA

3 KNOBEL MAXIMILIANO LEOPOLDO

Sublema: VAMOS

1 LANZETTI JULIO CARLOS

2 GONZALEZ LILIANA ISABEL

3 CRISTIAN RAMON

1 GAUNA FERNANDO DARIO

2 VILLALBA SANDRA NOELIA

3 OJEDA CLAUDIA BEATRIZ

Lema: PARTIDO AGRARIO Y SOCIAL

1 GALEANO LUIS ALBERTO

2 LEZCANO NORMA

3 SIMON ANDRES CELESTINO

1 ORTIGOZA ANGEL ALBERTO

2 SIMON EVELYN VERONICA

3 SCHEUERMANN RENE ANIBAL HUGO

Lema: UNIDAD MILITANTE

1 VILLALBA JUAN RAMON

2 BAEZ BLANCA ESTER

3 LEGUIZAMON AQUILINO OMAR

1 MAIDANA PATRICIA ALEJANDRA

2 AGUIRRE ROQUE SEBASTIAN

3 ROMERO SONIA BEATRIZ

Lema: NUEVO OCTUBRE

1 SCHUSTER OLMEDO ALEX NAHUEL

2 ALVAREZ MANUELA MACARENA

3 LEGUIZAMON RICHARD ADAN

1 ZIMMERLI MICHEL ADRIAN

2 ZALAZAR ALEJANDRA DEL CARMEN

 

3 TORRES NORA MARIANA

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